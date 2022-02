Arquivo O DIA - Arquivo O DIA

Publicado 14/02/2022 12:00

Brasília - É tamanho o poder de Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, que palacianos põem na sua conta a demissão do diretor-geral da Usina de Itaipu, o general João Francisco Ferreira. Oficialmente, o militar pediu exoneração por motivos pessoais. Mas até os tapetes do 4º andar do Palácio sabem: o militar tinha acesso livre ao presidente Bolsonaro e agendou duas reuniões diretamente com o chefe.



Ordem

A primeira, Sousa deixou passar. A segunda, não perdoou. Se Bolsonaro quer ordem, tudo deve passar pelo subordinado que mais despacha com o presidente.

Quer voltar

Ninguém (nem a família) tira da cabeça de Anthony Garotinho (FOTO) o desejo de se candidatar a governador do Rio de Janeiro, cargo que ocupou de 1998 a 2002.



Turras

Ele anda às turras com o governador Cláudio Castro pelo tratamento dispensado. O ex-governador tem capital popular, o filho é prefeito de Campos, com aliados em Brasília. O seu plano B é a Câmara.



Ironia

Uma ironia do destino. Quando Abraham Weintraub era ministro da Educação, a TV Escola — que pertence à Fundação Roquette Pinto — foi perseguida pela extrema direita a ponto de o MEC não renovar o contrato. Apesar de privada, o ex-ministro queria “tomar” a emissora.



Malvista

Comprou brigas para seu objetivo, sem êxito. Agora, com Weintraub fora ­ do MEC e dos planos da família Bolsonaro -, assessores do presidente elogiam a entidade. Espalham que, graças à direção da TV Escola, Weintraub não conseguiu fazer da emissora um bunker da sua malvista campanha a governador de São Paulo.



Curto-circuito

Há rusgas entre a Polícia Federal e o TCU, que só pioram. A ponto de a Corte negar a um delegado de PF e equipe de cibernética o acesso aos autos que analisam recentes ataques hackers nos computadores dos ministros. TCU alega sigilo de informações.



Do trono à poltrona

Quatro ex-governadores do DF devem disputar para deputado: Cristovam Buarque (Cidadania), Rodrigo Rollemberg (PSB), Agnelo Queiroz (PT) e Rogério Rosso (Progressistas).



‘Ativos’ do INSS

O INSS é dono, à revelia, de cemitério em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e de uma praça na pequena Armação de Búzios, na Região dos Lagos. A direção do órgão luta para recuperar os lotes.

Consórcio de compadres

Gente próxima de Jair Bolsonaro atua para que Emmanoel Campelo seja nomeado o próximo presidente da Anatel. Entra no radar de lobistas o empresário Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. No trato está o empoderamento da empresa de Maximiano, a XIS Internet Fibra, junto ao banco de fomento.



Padrinhos

Há duas semanas o processo se intensificou, com andanças por Brasília do sócio de Maximiano, Danilo Fiorini. Campelo tem como padrinhos seu pai, novo presidente do TST, Emmanoel Pereira; e o irmão advogado Erick Pereira. Todos amigos próximos do ministro das Comunicações, Fabio Faria.





O Judiciário do Brasil é tão curioso. Primeiro, derrubam o uso da algema. Agora, enfraquecem muito a prisão temporária. Falta pouco para o delegado ser preso por mandar bandido para um camburão.



Da praia

Duas categorias tradicionais praianas estão na fila na Câmara para serem regulamentadas. Um projeto de lei do deputado Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) cria a profissão de Tirador e Descascador de Coco. E orbita numa gaveta da CCJ um projeto de Walter Alves (MDB-RN) e Dr Jaziel (PL-CE) que oficializa o buggeiro turístico.



Brasileirada no Peru

São tantos brasileiros subindo para Machu Picchu todos os dias que o governo criou o vice-consulado do Brasil em Cusco, base turística para viagem. E retirou status de consulado da cidade de Iquitos.



Em alta

O mercado de imóveis de alto padrão em cidades menores está em seu melhor momento. Niterói é um exemplo desse boom: atraiu mais de R$ 1 bilhão para projetos de imóveis residenciais em 2021, em linha com a previsão feita pela Ademi Local.



ESPLANADEIRA

# Startup Livance inaugura nova unidade na av. Paulista (SP). # Associação Nacional de Fomento Comercial lança Projeto ANFAC 4.0. # Americanas S.A. entra no The Sustainability Yearbook 2022. # Maurício Frizzarin debate, dia 16, o "Segmento de Serviços no Ambiente Internacional", na 19ª CONESCAP e 27ª CONVECON. # Surf Telecom e Uber lançam em parceria plano Uber Chip Família.