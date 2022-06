Caio Mário Paes de Andrade - Reprodução Youtube

A indicação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da Petrobras, pelo presidente Jair Bolsonaro, travou em dois itens. A coluna apurou com fontes da direção e do Palácio que ele não cumpriu dois requisitos da lista: não tem experiência anterior de gestão, conforme manda a Lei das Estatais (13.303), e há um constrangimento ainda a ser resolvido. Uma pesquisa da diligência interna constatou que ele não concluiu uma pós-graduação no exterior, conforme está no currículo – o caso já é comparado ao de Decotelli no Ministério da Educação. A assessoria da petroleira foi questionada e não respondeu até o fechamento da coluna.



Edital relâmpago

Os professores e alunos da Universidade Federal do Amapá foram surpreendidos no dia 10 de Junho com o edital da consulta prévia para escolha do reitor e vice-reitor, com prazo de apenas uma semana para campanha, debates e apresentação de propostas. Por regra, o edital deveria ter sido divulgado pela Comissão de Consulta Prévia cinco meses antes da expiração dos atuais mandatos – dia 22

de setembro; ou seja, desde 22 de abril. E o prazo normal para campanha eleitoral é de um mês. Há suspeitas de ingerência política-ideológica.



Chamado internacional

As principais ONGs internacionais que atuam na Amazônia preparam grande campanha nas redes sociais para alertar o mundo: garimpeiros, grileiros, madeireiros, desmatamento para pecuária – em terras particulares e da União, somados à violência com a ausência de forças policiais. Amazonas, Rondônia, Acre e Pará, só para citar estes estados, estão abandonados. Desde ano passado o Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Mourão, não se reúne.



Mayday dos pilotos

Comandantes e pilotos das companhias aéreas do Brasil estão receosos com lobby das empresas no Congresso Nacional pela aprovação de uma lei que permite terceirização e contratação de mais estrangeiros. O mercado está mais aberto à contratação de latinos no Brasil, para um exemplo. Com os aportes de capital

estrangeiro nas companhias, as acionistas estão empregando mais compatriotas.



Vaivém das poltronas

A turma de Brasília se apega a um mandato. Cinco ex-governadores confirmam candidaturas à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal: Rodrigo Rollemberg (PSB), Maria Abadia (UB), Rogério Rosso (PP), Agnelo Queiroz (PT), Cristovam Buarque (Cidadania). E dois ex-vices também entrarão no páreo: Renato Santana (PP) e Tadeu Filipelli (MDB, para distrital).



Turma do volante

A alta do diesel nas bombas e a estagnação do preço do frete já tiveram efeito paralelo na praça (e nas pistas). Cresceu significativamente a procura de caminhoneiros por crédito imediato – a antecipação de recebíveis, em especial. Quem constata é a Repom, da Edenred Brasil especializada em soluções de gestão e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga. Houve incremento de 251% na negociação de contratos, entre abril de 2021 para o mesmo mês deste ano.



A coluna errou

A nota “Kalil a mil (no ar)” foi publicada ontem com dois erros. O nome certo é Alexandre, e não Roberto Kalil. E ele se desincompatibilizou do cargo de prefeito de BH para viajar em campanha para o Governo de Minas.



