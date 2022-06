esplanada 27-06-22 - Geraldo Magela/ Agência Senado

Publicado 27/06/2022 12:00

Uma reunião do chefão do PL, Valdemar da Costa Neto, com marqueteiros do presidente Jair Bolsonaro, há pouco mais de um mês, deixou a turma com a sensação de terra arrasada. Pesquisa nacional quantitativa e uma qualitativa feita em Brasília mostraram que Jair Bolsonaro não reverte os índices de diferentes institutos e não será reeleito. A exposição técnica se sobrepôs às doses de otimismo e cenários inventados pelos bolsonaristas. Fato constatado: de tanto falar banalidades e a esmo, soltar frases de efeito (e questionáveis) para o público cativo, Bolsonaro perdeu votos das mulheres, de jovens, dos homossexuais, de índios e, principalmente (esse o peso eleitoral considerado o maior), dos brasileiros que perderam familiares na pandemia da covid-19. Para Bolsonaro, no entanto, a culpa é sempre da imprensa pelas más notícias.



Roleta lenta

O staff do presidente Bolsonaro o convenceu a largar de mão o projeto de lei de legalização dos jogos e empurrar para 2023. A eleição vem chegando e ele não quer se indispor com os cristãos – em especial os evangélicos, base forte de seu eleitorado. O presidente acha que é um desgaste grande a ser revertido poucas semanas antes do pleito – levando-se em conta a votação no Senado no 2º semestre.



Ocaso de Abadiânia

Dados da Junta Comercial e na Prefeitura de Abadiânia (GO) para a coluna revelam o quanto o município se mantinha sobre atividades do médium João de Deus, preso em 2019 e ainda respondendo processos por abuso de mulheres. Pelo menos 62 pousadas (isso mesmo) encerraram operações desde então, afetando dois mil empregos. Os hóspedes eram, em sua maioria, brasileiros – e as poucas que ficaram sobrevivem de visitas de curiosos e de estrangeiros que ainda têm fé – na energia do bem da Casa Dom Ignácio.



Bilíngues em alta

A Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) constatou que, entre 2014 e 2019, o número de escolas bilíngues no Brasil cresceu 10%. Apenas em São Paulo, onde existem 71 instituições de ensino bilíngue e oito internacionais, o número de alunos subiu 64%, saltando de 2,8 mil para 4,6 mil nos últimos cinco anos. Brasília é uma das capitais onde o setor mais tem crescido.



A reza e a Lei

Ex-ministra da Mulher e Direitos Humanos, evangélica de andar com Bíblia na mão, Damares Alves – que conta aos ventos que pode ser a vice de Bolsonaro – dribla a lei eleitoral com a reza. Vai a cultos em templos de diferentes igrejas neopentecostais no DF e leva pré-candidatos a deputados. Hoje, pregará na praça da satélite do Guará.



Homem de fé

Em tempos estranhos para a turma que prega – vide o caso dos pastores presos por suspeita de corrupção no MEC – os donos de templos neopentecostais se mostram mesmo afortunados. Uma cobertura em Copacabana, herança de Oscar Niemeyer deixada para a família, foi vendida por R$ 5 milhões para um pastor carioca. Homem tem fé mesmo: sequer visitou o imóvel.



ESPLANADEIRA

# Instituto Inclusão na Escola vai capacitar 40 técnicos do desenvolvimento infantil de Paranaíta (MT). # ACATE e Gama Academy abrem inscrições para programa de aceleração de desenvolvedores de software. # Torre da Unibes Cultural recebe projeção mapeada sobre preservação dos oceanos promovida pela Ball. #

Americanas S.A firma parceria com Selo Procel. # SGA TI em Nuvem lança novo serviço de FinOps.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)