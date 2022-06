Publicado 29/06/2022 12:00

Brasília - A comissão de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados quer fiscalizar os gastos do Sistema S no Distrito Federal. Uma proposta acaba de ser protocolada na Casa para cerco às contas do SENAC e SESC do Distrito Federal. O requerimento enumera, entre outros importantes tópicos, acesso a dados sobre contratos emergenciais e sem licitação, como buffets; pagamentos de viagens nacionais e internacionais com suspeita de superfaturamento e pedido de transparência sobre salários de gerentes e diretores. O documento cita o contrato emergencial de plano de saúde que bateu R$ 1 milhão e outros do mesmo tipo que somados chegam a R$ 5 milhões.

Time do Lula



Lula da Silva tem sido discreto nesta pré-campanha, ao contrário das vezes anteriores que disputou a eleição. Todo o sigilo é fundamental, diante do cerco do adversário Jair Bolsonaro e da máquina do Governo – aliás, o PT soube muito bem usar o poder da caneta para isso. O ex-presidente petista conta com ex-ministros de sua primeira gestão, aquele time de elite que o levou ao poder, para coordenar palanques nos Estados.



Brazucas além-mar



O Brasil é a 2ª nacionalidade que mais solicita o Golden Visa português (residência por investimento), segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal para a Coluna. Desde que foi criado, em 2012, até junho de 2021, mais de 9 mil vistos foram concedidos: 1.024 para brasileiros e 5.092 para chineses, líderes do ranking. O índice para brasileiros cresceu 20% de janeiro a maio, comparado com o período de 2021.



Help do Tio Sam



O governo dos Estados Unidos já destinou R$ 5,4 milhões para a compra de 204 toneladas de comida e de cartões de alimentação em cidades do Amazonas entre 2020 e 2021, em meio à pandemia. Os dados são da ONG Visão Mundial, no Brasil desde 1975 com ações de proteção da infância e da juventude. Na pandemia, a organização distribuiu mais de 202 mil cestas básicas e kits alimentares, para 530 mil pessoas.



Alerta mundial



Os níveis de emissão de carbono na atmosfera atingiram recordes preocupantes na última medição, realizada em maio deste ano. Segundo pesquisa da NOAA, agência climática norte-americana, a concentração de CO2 atingiu um patamar 50% maior do que na era pré-industrial.

Capitalização social

Os títulos de Capitalização ganham destaque na praça, pela modalidade que apoia entidades filantrópicas. De janeiro a abril deste ano, os produtos garantiram mais de R$ 488 milhões em recursos a essas organizações, segundo a Federação Nacional de Capitalização, alta de 11,5% se comparadas a igual período de 2021. Isso consolida a Capitalização como um dos setores que mais direciona recursos a projetos sociais.

ESPLANADEIRA

# Razões para Acreditar comemora 10 anos em 2022 com exposição Beija-flor & Boas Notícias em cinco capitais brasileiras.

# MRV reduziu, nos últimos quatro anos, de três para 0,8 quantidade de caçambas de entulho produzido por apartamento.

# Deborah Toni Advocacia protocolou ação no STF com objetivo de garantir às mulheres policiais federais critérios específicos para fins de aposentadoria.

# Bruna Marques é nova head de Atração e Employer Branding do Pravaler.



*Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)