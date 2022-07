Publicado 06/07/2022 05:00

Brasília - O PT está preocupado com a pouca interface do presidenciável Lula da Silva com a igreja católica – que o ajudou muito quando fundou o partido e hoje é crítica da postura contraditória dele sobre o aborto. Diretórios começaram a agendar reuniões em sindicatos nas capitais para tentar uma aproximação com católicos, a priori, antes de retomar o contato com os bispos – ainda reticentes. Dentro do PT, há informes de que muitos padres e bispos são mais simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, lideranças católicas de Brasília, ligadas à CUT, criaram o Comitê “Católicos do DF com Lula”. Movimento ainda muito tímido.

Raios x da bomba



No 1º semestre, a gasolina fechou com alta de 10% e o etanol ficou 4,2% mais caro para os motoristas do País. O preço do litro da gasolina fechou o mês de junho com média de R$ 7,56, em comparação com o de maio , 0,23% mais caro. Já o etanol, comercializado a R$ 6 nas bombas de abastecimento do País, registrou um recuo de 1,98% no preço. Os dados são do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).



Classificados da União



Enquanto não consegue privatizar os Correios e a Petrobras, o Ministério da Economia, no esforço de deixar um bom dinheiro no Tesouro, divulga na internet apartamentos funcionais a bons preços. Um deles, em prédio com fachada recém-reformada, sai a pouco mais de R$ 1,5 milhão na Quadra 115 Sul, onde preços batem os R$ 2 milhões. O Ed. A Noite, no Rio de Janeiro, vai a leilão dia 14 por R$ 38 milhões o lance mínimo.



Seguro$



O último relatório da Fenaprevi mostra que os brasileiros têm se preocupado mais com o planejamento financeiro. Nos primeiros cinco meses do ano foram aportados mais de R$ 60 bilhões em previdência privada, 16% mais que 2021. Para a entidade, existe ainda muito espaço para crescer: pesquisa de 2021 revelou que apenas 8% da população possui planos do tipo.



Calote às pequenas



O Nordeste é a região com mais clientes inadimplentes entre as micro e pequenas indústrias brasileiras (44%), revela a pesquisa Indicador Nacional da Micro e Pequena Indústria, realizada pelo Datafolha. Em 2º lugares estão o Centro-Oeste e o Norte com 40%. As regiões Sul e Sudeste aparecem com 27% e 28% das pequenas que sofreram com a inadimplência. No geral, 31% dos empresários ouvidos tiveram calotes.

Pré-eleição tranquilaIzânio Façanha

“Quer saber? Tá curioso? Venha passar um dia comigo”. Esse é um trecho da fala do desembargador presidente do TRE do Paraná, Wellington Coimbra, que convida internautas para passar um dia com ele. O vídeo viralizou ontem pelo whatsapp. Ao fim, o desembargador avisa que, para concorrer à chance de conhecer sua rotina, basta o internauta enviar um vídeo no “TikTok” falando o que faria em seu lugar no gabinete.

ESPLANADEIRA

# De janeiro a maio as lojas do Botafogo Praia Shopping venderam, em média, 67,1% a mais que nos primeiros cinco meses de 2021.

# Taxa de COVID-19, em testes realizados pela Clínica Felippe Mattoso, Labs a+ e LAFE, em todo Brasil, é de 40,63% dos pacientes.

# Preço do aluguel em Belo Horizonte está em alta, segundo ImovelWeb.

# Startup brasileira ProUser Apps chega à Colômbia e avança no mercado internacional.

# Clicksign tem aumento de 197% em assinaturas no setor de educação.



