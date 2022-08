esplanada - Izânio Façanha

Publicado 19/08/2022 12:00

Brasília - Grandes empresas estrangeiras que operam no Brasil seguram os investimentos neste segundo semestre no compasso das eleições. O cenário incerto influencia diretamente nos planos a médio prazo. A coluna soube de dois casos – um do setor de petróleo e outro, de imóveis e hotelaria. O clima vai ao encontro de uma pesquisa recém-divulgada pela divisão de investimentos do Bank of America: constatou-se que 40% dos investidores estão atentos aos planos fiscais após as eleições brasileiras, uma vez que os líderes das pesquisas de intenção de votos – Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT) – têm citado mudanças no teto de gastos para 2023. Outros 45% ouvidos estão preocupados com a situação das contas públicas no curto prazo.



Alta de passaportes

O Brasil emitiu mais de 500 mil passaportes no primeiro semestre deste ano. Apenas no mês de abril foram 120.538 emissões, de acordo com a Polícia Federal - órgão responsável pela confecção do documento. Os dados mostram ainda que, quando comparado ao mesmo período do ano passado, o ritmo de impressão segue maior, houve aumento de 134,96%.



Povo quer casa

O número de novos imóveis comercializados no Brasil cresceu 26,6% nos cinco primeiros meses de 2022, comparado ao mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas 74.570 unidades no acumulado do ano. A venda pode ser maior. Estes dados são de 18 empresas ligadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.



Fogo e gado

Cerca de três milhões de hectares (ha) foram queimados de janeiro a julho deste ano apenas nas regiões Norte e Sul do Brasil, mostram dados do MapBiomas. Embora maior que o estado de Alagoas, essa área é 2% menor do que a que foi consumida pelo fogo no ano passado. Mas na Amazônia (1,4 milhão de ha) e no Pampa (28,6 mil ha) a situação é diferente: esses são os únicos biomas com aumento na área afetada pelo fogo.



Dados protegidos?

No Brasil, 42% dos internautas de 16 anos ou mais relataram ficar “muito preocupados” e outros 25% afirmaram ficar “preocupados” com a captura e o tratamento de seus dados pessoais durante compras em websites e aplicativos. Dados divulgados no seminário do Comitê Gestor da Internet no Brasil e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Para 35%, há receio em acessar páginas de bancos falsas.



Galé alagoano

O tradicional Vila Galé aporta na bela praia de Barra de Santo Antônio, a 40 km de Maceió, com a inauguração de seu novo hotel no Caribe brasileiro. Foram R$ 150 milhões no resort cujas suítes são homenagens a escritores de língua portuguesa. Este é o 10º resort do grupo português no Brasil. A festa de inauguração contará com danças, teatro, música, com destaque para arte local e cultura afro-brasileira.



ESPLANADEIRA

# Pessoa & Pessoa Advogados Associados realiza hoje e amanhã 1ª Maratona de Inovação, em Salvador (BA). # Itabus apresenta, dia 24, experiência inovadora que agrega movimento e tecnologia, no Hotel Windsor Excelsior Hotel (RJ). # Músicos Leoni, Fernanda Takai, Turíbio Santos e Cristina Braga participam em setembro da 1ª edição da Feira Literária de Vassouras. # Americanas S.A. firma parceria com Instituto Identidades do Brasil para oferecer letramento racial a 100% dos colaboradores da companhia. # EducationUSA promove, dia 24, Feira Virtual EducationUSA 2022 para conectar estudantes brasileiros com 80 universidades

americanas. # Finplace abre vagas para áreas de operações e análise de crédito.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)