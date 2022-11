Publicado 14/11/2022 05:00

Brasília - O presidente eleito Lula da Silva (PT) pretende ter no seu novo Governo uma Polícia Federal linha-dura contra crimes, sem exceções e blindagens de amigos do Palácio. Com informes de ingerência do presidente Jair Bolsonaro na polícia – o ex-ministro Sergio Moro já confirmou – Lula quer abrir as investigações travadas contra aliados do presidente e de sua família. Há casos de delegados afastados apenas por tentativa de apurar desmandos. Hoje foragido, com vistas grossas da atual PF, o blogueiro Allan do Santos deve ser detido nos Estados Unidos, cumprindo mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes (STF). Serão retomadas dezenas de investigações engavetadas contra madeireiros e pecuaristas na Amazônia Legal. Lula vai nomear o delegado Andrei Passos para diretor-geral da PF. O segundo no escalão deve ser o delegado Rodrigo Teixeira. Andrei é conhecido dos petistas desde que comandou a segurança das Olimpíadas. Atualmente é o chefe da segurança de Lula.

“Fascistas” na pista



Ao julgar um pedido da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul para desbloquear três trechos de estradas gaúchas, o juiz federal substituto Carlos Felipe Komorowski não se conteve ao final do despacho: citou tempos estranhos e chamou de nazistas e fascistas tais manifestantes.



Agora é Mais Bolsa



A bancada do PT estava tão confiante na eleição de Lula da Silva para presidente que se articulou, há meses, e abriu o caminho para renomear o programa Auxílio Brasil batizado pelo presidente Bolsonaro. Os deputados protocolaram o PL 2315/22 dia 19 de agosto, titulando o Auxílio de “Programa Mais Bolsa Família”. Com R$ 600 previstos, evidente.



À paisana

A administração de Silvinei Vasques na Polícia Rodoviária Federal, prestes a se encerrar em alguns meses, não será marcada apenas pela leniência dos policiais com caminhoneiros que bloquearam muitas rodovias. A PRF tentou abrir adidâncias em embaixadas do Brasil. Para quê, ninguém entendeu. Mas emplacou um cargo em Washington. A assessoria da polícia nega que haja adidâncias, mas confirma alguns cargos no exterior.



Chalita e França



Cupido da aproximação de Lula com Geraldo Alckmin, o professor Gabriel Chalita tem endereço certo na Esplanada: o Ministério da Educação. Ciente disso, Fernando Haddad tenta se cacifar para o Ministério da Fazenda. Rifado pelo PT na disputa em São Paulo, Márcio França, senador eleito e nome mais forte PSB em Brasília, não será esquecido. Lula ofereceu a ele um ministério de Infraestrutura ou o de Cidades, que será recriado.





Conselho de Ética

Conselho de Ética: Carla Zambelli já é cercada pelo STF e será o principal alvo da oposição - Izânio Façanha

Não vai ser fácil o mandato de bolsonaristas na próxima Legislatura. Hoje, o Conselhode Ética da Câmara em Brasília está travado por governistas, mas a composição deve seinverter. PT, PSOL, Rede negociam a retomada do comando do Conselho. Atualmente,há 25 denúncias contra deputados na gaveta, sem qualquer andamento. A maioria dasrepresentações é contra Eduardo Bolsonaro (7), Carla Zambelli (2) e Bia Kicis (2).Zambelli, que empunhou uma arma na rua na véspera da eleição ao perseguir ummanifestante, já é cercada pelo STF e será o principal alvo da oposição.

*Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)