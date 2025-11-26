A EF-118 vai conectar portos do Rio e do Espírito Santo à malha ferroviária nacional, favorecendo as exportaçõesMinistério da Infraestrutura
Governo federal anuncia leilão da ferrovia EF-118 para junho de 2026
O chamado Anel Ferroviário do Sudeste conectará portos do Rio de Janeiro e Espírito Santo à malha ferroviária nacional, abrindo caminho para novos negócios.
Tragédias climáticas: por que prevenimos pouco e choramos muito
Ao ignorar riscos mapeados e tratar prevenção como gasto, o estado do Rio e o Brasil repetem um ciclo de omissões que transforma chuvas previsíveis em tragédias anunciadas.
Campos: o futuro da tradição católica na cidade de dois bispos
Dom Fernando Rifan pede ao Papa Leão XIV garantias para a continuidade da missa tradicional em Campos, única cidade do mundo com dois bispos em plena comunhão.
Entre o rio e o mar, a vida que persiste
A praia de Atafona, onde a força da natureza transforma a paisagem, desafia moradores e inspira a busca por soluções para conter a erosão costeira.
Enquanto o mundo debate o clima, o Norte/Noroeste Fluminense pede socorro
Com estiagens prolongadas e solos degradados, a região enfrenta o avanço do semiárido e precisa de alternativas sustentáveis para garantir o futuro.
BR-101: nova concessão ignora Campos e posterga soluções urgentes
Nova concessão da rodovia, vencida mais uma vez pela Arteris, dificulta a realização de obras fundamentais, como o Contorno de Campos.
