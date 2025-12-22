O prefeito Wladimir Garotinho entrega o primeiro veículo financiado pelo Fundetáxi: apoio e facilidade a quem empreende - César Ferreira

Publicado 22/12/2025 13:29

Uma das maiores barreiras para quem quer começar ou expandir um negócio é conseguir crédito. Com os juros bancários nas alturas, pegar dinheiro emprestado para comprar equipamentos ou reforçar o capital de giro costuma ser um sonho distante — especialmente para quem luta todo mês para manter as contas no azul. Mas uma iniciativa da Prefeitura de Campos mostra que, com o apoio do poder público, o crédito pode ser simples, acessível e realmente transformador.

Criado nos anos 2000, o Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) nasceu para incentivar negócios de todos os portes. Seus recursos vêm dos royalties do petróleo — uma maneira inteligente de transformar uma riqueza instável em desenvolvimento sustentável. Com o tempo, o Fundecam amadureceu e hoje se mantém de forma equilibrada: oferece financiamentos com juros baixos e se retroalimenta com as parcelas pagas. Ou seja: não há gasto, e sim investimento com retorno garantido.

Atualmente, sob a presidência de Orlando Portugal, o fundo conta com cinco linhas de fomento. A mais utilizada é o Fundecam Empreendedor, voltada tanto para empreendedores formais quanto informais, que oferece a menor taxa de juros do país para microcrédito: apenas 2% ao ano. Pessoas físicas podem solicitar até R$ 7.500, com pagamento em até 18 meses. Para pessoas jurídicas, o limite é de R$ 15 mil, com até 24 parcelas. E tem um bônus: quem paga em dia pode solicitar um novo empréstimo 50% maior que o anterior.

Criado na gestão do prefeito Wladimir Garotinho, o Fundecam Empresarial oferece até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas de Campos. É uma chance de expandir ou fortalecer o negócio com juros de apenas 0,5% ao mês e prazo de até 24 meses. O Fundecam Inovação apoia empresas que fazem parte de incubadoras ou pontos de inovação tecnológica do município. Ele financia a contrapartida do empreendedor no projeto, com limite de R$ 50 mil e juros de 6% ao ano. Já o Fundecam Economia Solidária é direcionado a grupos de economia solidária ou cooperativas. O valor máximo é de R$ 5 mil por integrante na primeira operação. Se todos honrarem as parcelas em dia, o grupo pode pedir um novo financiamento até 50% maior.

A grande novidade de 2025 é o Fundetáxi, lançado em fevereiro. Ele é exclusivo para taxistas de Campos que precisam renovar a frota, permitindo a aquisição de veículos mais modernos e menos poluentes. O crédito chega a R$ 50 mil, com juros de 2% ao ano — e sem o acréscimo da taxa Selic.

Os resultados já são visíveis. Só em 2025, o Fundecam superou 300 propostas de crédito, somando mais de R$ 6,4 milhões em financiamentos. Nos últimos cinco anos, já são mais de 1.600 contratos e mais de R$ 23 milhões liberados para impulsionar negócios locais.

Com iniciativas como essa, Campos dos Goytacazes mostra que desenvolvimento é, acima de tudo, investimento nas pessoas. Quando o crédito chega a quem realmente precisa, novas ideias florescem, negócios ganham força e a cidade inteira avança. Com oportunidade, o empreendedorismo local pode ir muito mais longe.