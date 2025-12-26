Com unidades de produção de fertilizantes e ureia, o Rio pode abastecer o agro com o que hoje é importadoImagem gerada por IA
Rio de Janeiro caminha para ser polo brasileiro de fertilizantes
Com logística em expansão, projetos bilionários e inovação, o estado se prepara para abastecer o agronegócio e liderar a produção nacional.
Um Natal para desacelerar e recordar o que realmente importa
Em meio às luzes, ao movimento das cidades e ao calor das festas, o Natal nos chama a reencontrar a paz, a solidariedade e o verdadeiro sentido de celebrar.
O sucesso do Fundecam, Fundo de Desenvolvimento de Campos
Com juros baixos e sem burocracia, Fundecam amplia o acesso ao crédito e oferece linhas especiais para empreendedores, fortalecendo a economia de Campos.
Energia eólica e empregos: o desafio humano da transição energética
Setor cresce no mundo, mas escassez de mão de obra qualificada pode frear a transição energética e o avanço da energia gerada pelos ventos.
Exportação de gado vivo no Norte Fluminense: o sonho virou realidade
Há dois anos este modelo de negócio começou a ser pensado em Campos. No último domingo (14), a primeira carga de gado foi embarcada pelo Porto do Açu.
Redes comunitárias de internet transformam cenário do Norte Fluminense
Implantadas com apoio de diversos parceiros e geridas pela própria comunidade, as redes comunitárias levam internet para quem vivia excluído digitalmente.
