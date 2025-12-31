O ano começa cheio de planos. Que possamos trabalhar para torná-los realidade - Imagem gerada por IA

Publicado 31/12/2025 08:08

Cada início de novo ano traz novas promessas: um novo emprego, um bom relacionamento, disposição para encarar uma rotina de exercícios físicos, a proposta de ser mais caridoso, a construção da casa própria. São planos que, muitas vezes, colocamos na nossa lista, mas adiamos para depois. Neste último artigo de 2025, faço a você um desafio: anotar os planos para 2026 e, daqui a 365 dias, conferir o que se tornou realidade e o que foi adiado para 2027.

Mas a verdade é que nenhum plano se sustenta só no entusiasmo da virada. É preciso vontade — aquela força silenciosa que alerta, no meio da correria diária, que ainda vale a pena tentar mais uma vez. Fazer planos é quase como estender a mão para uma versão melhor de nós mesmos. Realizar exige disciplina e um pouco de teimosia contra o cansaço. No fundo, planejar é sonhar de forma organizada, e realizar é dar ao sonho a chance de virar chão firme sob os pés.

É difícil pensar e fazer? Pode ser. Nem sempre é fácil. Para ajudar, trago a lição central do livro “O poder do Hábito”, de Charles Duhigg: todo hábito nasce de um ciclo simples — deixar a pista, acionar uma rotina e receber a recompensa.

Nada de mágica. Nada de revelação mística. Apenas repetição consciente até que a vontade deixe de ser visitante e passe a ser moradora do dia a dia. Se queremos cumprir nossos planos, talvez devamos começar assim: escolhendo pequenas pistas, repetindo pequenas ações, celebrando pequenas vitórias. É desse acúmulo quase invisível que, de repente, nasce um ano inteiro que finalmente saiu do papel.

Já fiz meus planos e — prometo — vou me mover para torná-los reais, às custas de disciplina. Porque, independentemente do tamanho da caminhada, é preciso dar o primeiro passo. Tenho meus desejos, que compartilho com vocês:

A paz reinando em todas as nações.

O amor sobressaindo ao egoísmo e à ganância.

A alegria vencendo a tristeza e a aflição.

A força do trabalho superando as barreiras e levando as pessoas a uma vida melhor.

Que 2026 nos encontre mais leves, confiantes e dispostos a tentar de novo — sempre. Que cada pequena ação se transforme em avanço, cada gesto em esperança, cada dia em oportunidade. E que, quando olharmos para trás, possamos sorrir ao perceber que, passo a passo, fizemos nossos sonhos finalmente caminharem ao nosso lado. Feliz Ano Novo!