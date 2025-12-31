O ano começa cheio de planos. Que possamos trabalhar para torná-los realidadeImagem gerada por IA
Ano Novo! Que nossos sonhos saiam do papel
Eu te convido a transformar planos em rotina, vontade em hábito e desejos em passos concretos rumo a um 2026 vivido com propósito.
Brasil volta ao mapa do turismo mundial e fortalece pequenos negócios
Com mais de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, crescimento do turismo impulsiona renda, empregos e pequenos negócios em todo o país.
Rio de Janeiro caminha para ser polo brasileiro de fertilizantes
Com logística em expansão, projetos bilionários e inovação, o estado se prepara para abastecer o agronegócio e liderar a produção nacional.
Um Natal para desacelerar e recordar o que realmente importa
Em meio às luzes, ao movimento das cidades e ao calor das festas, o Natal nos chama a reencontrar a paz, a solidariedade e o verdadeiro sentido de celebrar.
O sucesso do Fundecam, Fundo de Desenvolvimento de Campos
Com juros baixos e sem burocracia, Fundecam amplia o acesso ao crédito e oferece linhas especiais para empreendedores, fortalecendo a economia de Campos.
Energia eólica e empregos: o desafio humano da transição energética
Setor cresce no mundo, mas escassez de mão de obra qualificada pode frear a transição energética e o avanço da energia gerada pelos ventos.
