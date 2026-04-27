Cerca de 54% das mulheres trabalham e cuidam dos filhos. Para elas, o apoio da escola é fundamental.Arquivo
Projeto na Alerj propõe apoio a mães durante recesso escolar
Programa "Escola Amiga das Mães" prevê funcionamento das unidades nas férias para apoiar famílias e reduzir a sobrecarga das mães/trabalhadoras.
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Partilha dos royalties: é justo ganhar pelo que não se produz?
Estados e municípios não produtores tentam redesenhar a lei para abocanhar receitas do petróleo, ignorando que os royalties são uma indenização.
Turismo no interior fluminense cresce e aponta novo caminho econômico
Com alta ocupação e destinos em evidência, setor se consolida como alternativa sustentável aos royalties em meio ao vácuo político no estado.
Rio precisa competir — e o RioComex é um passo na direção certa
Com impostos mais competitivos, o Rio tenta recuperar espaço no comércio exterior, atrair investimentos e fazer seus portos voltarem a crescer.
Anel Ferroviário do Sudeste: é hora de fazer esse trem andar
Entre burocracia e oportunidade, o Brasil precisa acelerar o projeto da EF-118 para reduzir custos logísticos, integrar mercados e impulsionar o crescimento econômico.
A bomba-relógio dos royalties e o risco para o Rio de Janeiro
Julgamento no Supremo Tribunal Federal pode retirar bilhões do estado do Rio de Janeiro e ameaçar serviços essenciais em municípios produtores de petróleo.
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