As estiagens cada vez mais frequentes no Norte/Noroeste indicam a transformação para clima semiáridoCésar Ferreira
Lei do Semiárido volta ao debate político
Vetado pelo presidente Lula em agosto de 2025, projeto de lei que estende Garantia-Safra a produtores do Norte/Noroeste Fluminense entra na pauta de pré-candidatos.
Lei do Semiárido volta ao debate político
Vetado pelo presidente Lula em agosto de 2025, projeto de lei que estende Garantia-Safra a produtores do Norte/Noroeste Fluminense entra na pauta de pré-candidatos.
Bandeira amarela, bolso no vermelho: o drama sem fim da conta de luz
Com menos chuvas, termelétricas encarecem a energia produzida; tarifas sobem acima da inflação, enquanto energias solar e eólica seguem subaproveitadas no país.
Rio unido pelos royalties: uma frente contra as perdas bilionárias
Prefeitos, Três Poderes do estado e setor produtivo articulam ação conjunta no STF para barrar a partilha e evitar impacto bilionário nas finanças do estado e municípios.
Projeto na Alerj propõe apoio a mães durante recesso escolar
Programa "Escola Amiga das Mães" prevê funcionamento das unidades nas férias para apoiar famílias e reduzir a sobrecarga das mães/trabalhadoras.
Partilha dos royalties: é justo ganhar pelo que não se produz?
Estados e municípios não produtores tentam redesenhar a lei para abocanhar receitas do petróleo, ignorando que os royalties são uma indenização.
Turismo no interior fluminense cresce e aponta novo caminho econômico
Com alta ocupação e destinos em evidência, setor se consolida como alternativa sustentável aos royalties em meio ao vácuo político no estado.
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