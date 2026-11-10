Os pequenos negócios mudaram a paisagem empresarial brasileira - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os pequenos negócios mudaram a paisagem empresarial brasileiraTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 10/11/2026 07:07

Há uma pequena revolução acontecendo nas ruas, nos escritórios, nas lojas e até mesmo dentro de casa. Ela não faz barulho, não ocupa grandes espaços e, muitas vezes, começa com apenas uma pessoa, um computador, uma boa ideia e a disposição de transformar conhecimento em trabalho. É a revolução dos pequenos negócios, que vem mudando a paisagem empresarial brasileira e mostrando que não é preciso ter uma sociedade de vários sócios para construir uma empresa.

Um estudo da Finance Consultoria, com base nos dados do CNPJ da Receita Federal (julho de 2026), revela que 80,2% das empresas abertas no país fora do regime de MEI, no primeiro semestre deste ano, possuem apenas um sócio. Em 2012, eram 57,5%. Quando incluídos os microempreendedores individuais, o percentual chega a impressionantes 95,5% das novas empresas.

Por trás desses números existem histórias de profissionais que decidiram caminhar com as próprias pernas. Consultores, técnicos, especialistas em tecnologia, prestadores de serviços e tantos outros descobriram que seu maior patrimônio não está necessariamente no dinheiro disponível para investir, mas no conhecimento que acumularam ao longo da vida.

Com estruturas enxutas e custos menores, esses empreendedores encontram espaço em mercados cada vez mais especializados. E sua contribuição vai muito além do próprio sustento: movimentam o comércio, contratam fornecedores, compram serviços, geram renda e ajudam a dinamizar a economia. Fortalecer esses negócios significa também abrir novos caminhos para diversificar a economia do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas a coragem de empreender não elimina os obstáculos. Crédito caro, burocracia, dificuldades de gestão e a concorrência são desafios que podem transformar o sonho de ter o próprio negócio em uma jornada bastante difícil.

É por isso que não basta comemorar o crescimento no número de CNPJs. É preciso garantir que essas empresas consigam sobreviver e prosperar. Simplificação burocrática, qualificação profissional, orientação empresarial, microcrédito, inovação e apoio à comercialização são fundamentais nessa caminhada. O poder público tem um papel importante a desempenhar, criando condições para que a iniciativa individual se transforme em desenvolvimento coletivo.

Por trás de cada pequeno negócio existe alguém que decidiu arriscar, trabalhar e construir seu próprio futuro. Pode ser uma empresa de uma pessoa só, mas seus efeitos alcançam muitas outras. Porque uma economia forte não é feita apenas de grandes corporações, investimentos bilionários e prédios imponentes. Ela também se constrói na pequena sala de um profissional autônomo, no balcão de uma loja de bairro e na oficina de quem começou com pouco, mas tem muito a oferecer. É ali, longe dos holofotes, que pulsa uma parte essencial da economia brasileira.