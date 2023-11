Wanessa Camargo se pronunciou após álbum de casamento ter sido encontrado em caçamba - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 17:16 | Atualizado 15/11/2023 18:09

Wanessa Camargo viu o seu nome virar assunto na web após um álbum de fotos do casamento com Marcus Buaiz ter sido encontrado em uma caçamba de lixo. Por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora confirmou que continua com as cópias que fez do item na época da união.

"A cantora continua com posse de todo o material que recebeu na época do evento. Se alguma cópia oficial foi descartada, a empresa das imagens, Prime, com sede em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado que se desfizeram de outros materiais de casamentos", esclareceu nesta quarta-feira (15).

Edgar Oliveira, fotógrafo e dono da empresa que registrou o casamento em 2007, confirmou a versão da equipe de Wanessa e explicou que o mostruário que tinha desapareceu da sede, localizada no Setor Oeste, em Goiânia.

"Esses álbuns antigos a gente mantém em um acervo. Se um dia a gente precisar, a gente tem lá no arquivo. Sumiu do nosso acervo", relatou.