Acusado de racismo, Thiago Gagliasso resgata reportagens em que defendeu sobrinhos quando sofreram ataquesFoto: Reprodução

Publicado 28/11/2023 15:49 | Atualizado 28/11/2023 17:18

Thiago Gagliasso compartilhou no Instagram um vídeo em que cita os sobrinhos para rebater as acusações de racismo contra ele. Na gravação, o deputado estadual resgatou manchetes de reportagens em que defendeu os filhos do irmão, Bruno Gagliasso, com Giovanna Ewbank após as crianças sofrerem ataques em Portugal em julho do ano passado.

Thiago usou o argumento de que reprovou as ofensas contra Títi, de 9 anos, e Bless, de 8, para criticar a cunhada, exibindo que apresentadora curtiu uma publicação na rede social em que Ludmilla o acusava de ser racista.



"O comentário é com vocês, eu não falo nada, quietinho, defendendo eu e a minha mãe de ataques covardes, aí quando eu falo umas verdades se tremem", disse o político na legenda da publicação.