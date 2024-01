Silva Oliveira chamou o pagodeiro de feio e disparou: "Bater em mulher é com ele mesmo" - Foto: Reprodução

Silva Oliveira chamou o pagodeiro de feio e disparou: "Bater em mulher é com ele mesmo" Foto: Reprodução

Publicado 14/01/2024 18:35 | Atualizado 14/01/2024 19:23

As falas de Rodriguinho dentro do BBB 24, da TV Globo, têm dado o que falar. Na noite deste sábado (13), o pagodeiro teceu comentários sobre Ludmilla após o show que a cantora fez na festa do reality, irritando assim a mãe da cantora, Silvana Oliveira.



Silvana foi até as redes sociais e detonou o cantor. "Acordei com um monte de gente me marcando em coisa de Rodriguinho. São vários fatores. Vamos lá! Estou agora me perguntando: Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão?", questionou Silvana que ainda o chamou de feio e disparou: "Bater em mulher é com ele mesmo".

Revoltada, a mãe da cantora continuou e falou sobre as músicas cantadas por Gaab, filho do músico.

"E a música nova não ouvi ele falar. Aí você vê onde está o recalque. É puro recalque. Não é porque sou mãe que estou defendendo. Outra coisa, amo as músicas do Gaab filho dele. E fala palavrão também. Aí você vê onde está o machismo. Macho pode fala e mulher não?", desabafou ela que ainda disse ter ouvido Rodriguinho falar da aparência de Ludmilla.

“Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: ‘Mas também, com o dinheiro que ela tem’. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara?”.

Por fim, a mãe da famosa não escondeu a vontade de ver o pagideiro fora do reality global. “Pare de ser fã encubado. Rodriguinho, não está com saudade dos netos? Vovô surtou. Manda para casa. Misericórdia”, completou.

A treta começou após o brother reclamar de uma das músicas da colega que continha um palavrão.