Ator de ?Gente Grande?, Alec Musser, morre aos 50 anos Foto: Reprodução

Publicado 14/01/2024 13:29

Morre aos 50 anos Alec Musser, ator que dividiu as telonas com Adam Sandler no filme ‘Gente Grande’, 2010. A morte foi confirmada por Paige Press, noiva do artista, nas redes sociais.



“Descanse em paz, amor da minha vida”, escreveu Paige Press, sem revelar a causa da morte. “Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido. Hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos tão felizes. Você foi o melhor noivo que eu poderia ter pedido”, escreveu.



Segundo divulgado pelo site TMZ, Musser morreu nesta sexta-feira (12), em sua casa. Paige e Robet, tio do ator, não deram detalhes sobre a causa da morte.



Musser era conhecido por interpretar um "bonitão" no filme "Gente Grande". Ele também atuou na novela "All My Children" entre 2005 e 2007 e na série "Desperate Housewives" em 2011.



A morte de Alec Musser também foi lamentada pelo seu colega Adam Sandler. "Eu amava esse cara. Não posso acreditar que ele partiu. Um cara tão maravilhoso e divertido. Pensando no Alec Musser e na família dele e mandando todo o meu amor. Uma pessoa realmente ótima e com o coração maravilhoso", escreveu no Instagram.