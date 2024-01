Fortes chuvas no Rio causam cancelamento dos ensaios técnicos na Sapucaí - Foto: Reprodução/ TV Globo Fortes chuvas no Rio causam cancelamento dos ensaios técnicos na SapucaíFoto: Reprodução/ TV Globo Daniel Nascimento daniel.nascimento@odia.com.br Publicado 14/01/2024 14:54 | Atualizado 14/01/2024 15:05 Foi cancelado neste domingo (14), os ensaios técnicos da Portela e Unidos da Tijuca que aconteceriam na Marquês de Sapucaí. A suspensão se estendeu também aos ensaios de rua das escolas de samba.

A decisão foi divulgada por nota enviada pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), e assinada pelo presidente Jorge Perlingeiro: “Esta decisão é tomada com a máxima responsabilidade, visando a segurança de todos os envolvidos, incluindo participantes, equipe técnica e espectadores”, informou.

O comunicado informa ainda que não há nova data marcada para apresentação das agremiações: “Estamos trabalhando para definir novas datas para os ensaios, e as informações atualizadas serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos neste momento e reafirmamos nosso compromisso com a realização de eventos seguros”. Temporal no RJ deixa sete mortos e um desaparecido Rio Botas, em Belford Roxo, transbordou e ruas do entorno ficaram embaixo d'água - Reprodução Rio Botas, em Belford Roxo, transbordou e ruas do entorno ficaram embaixo d'água Reprodução Rio - Sete pessoas morreram e uma está desaparecida após a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Rio na madrugada deste domingo (14). Foram registradas duas mortes na Zona Norte da cidade e outras cinco na Baixada Fluminense. Uma mulher está desaparecida depois da queda de um veículo no Rio Botas, em Belford Roxo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem foi encontrado morto após ficar soterrado em um desabamento em Ricardo de Albuquerque. Em Acari, na mesma região, uma mulher vítima de afogamento foi encontrada sem vida na Rua Matura. Já na Baixada Fluminense, duas pessoas morreram afogadas em Nova Iguaçu, outros dois homens em São João de Meriti, sendo um vítima de uma descarga elétrica. Em Belford Roxo, outro rapaz se afogou na Rua Parecis. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham com cães farejadores para localiza a vítima desaparecida. A corporação informou que atendeu a mais de 200 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense. A maioria dos chamados são para salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos. De acordo com os Bombeiros, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



O risco de inundações e alagamentos é alto ou muito alto na capital, nas Regiões Metropolitana, Serrana, Sul, Noroeste, Costa Verde e na Baixada Fluminense. No restante do Estado, o risco é baixo a moderado. O risco de deslizamentos e desabamentos é alto ou muito alto na capital, nas Regiões Metropolitana, Serrana, Sul, Costa Verde e na Baixada Fluminense. Estragos O temporal que atingiu diferentes pontos do Rio de Janeiro causou alagamentos, queda de árvores e problemas no trânsito, neste domingo (14). Em cidades da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias e Belford Roxo, ou em São Gonçalo, na Região Metropolitana, regiões ficaram em baixo d'água.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que alagamentos foram registrados em quatro distritos e 14 sirenes foram acionadas. Segundo o município, equipes da Defesa Civil estão em todos os locais afetados. Até o momento, não há registros de famílias desabrigadas ou desalojadas.

Na Praça de Pedágio do km 102, em Duque de Caxias, a pista precisou ficar interditada por cerca de 3h na subida da serra de Petrópolis, na Região Serrana, devido ao alagamento e risco de deslizamento. O sentido Rio, pista de descida, seguiu operando normalmente. Outro trecho alagado foi o da Reduc, que apresentou retenção no trânsito por causa de bolsão d'água em ambos os sentidos da rodovia. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, a situação não foi diferente e bairros ficaram alagados e sem luz devido o temporal. A prefeitura afirmou que segue em estado de atenção desde esta quinta-feira (11), quando a cidade foi fortemente atingida pela chuva. Algumas regiões estão sem luz há mais de 24 horas. No Rio, o prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para pedir que os motoristas não usem a Avenida Brasil. Segundo Paes, a via precisou ser interditada por conta dos bolsões d'água. O prefeito informou que os problemas na Zona Norte também são alarmantes nos bairros Irajá, Anchieta e Pavuna. Ele explicou, ainda, que o excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos. Avenida Brasil altura da passarela 25 pic.twitter.com/VoJjaIHseS — Wanderley Panisset (@panisset_de) January 14, 2024

O município entrou no Estágio 4 às 02h45, penúltimo da escala, devido aos elevados acumulados pluviométricos em 24 horas. Além disso, diversas ocorrências estão em andamento e provocam impactos na rotina da cidade. O Estágio 4 é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões.



O Centro de Operações Rio informou que a cidade registrou 25 bolsões d'água, 17 pontos de alagamentos e cinco quedas de árvores. Segundo o COR, a Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades do Rio. Os sinais foram ouvidos a partir da 00h30, em função do elevado acumulado pluviométrico no período de uma hora. Os pontos de apoio foram abertos pelos agentes comunitários de Defesa Civil e os moradores devem se dirigir aos abrigos dessas localidades.

Previsão

Segundo o Alerta Rio, neste domingo (14), uma frente estacionária no oceano ainda influencia o tempo no município do Rio. Com isso, o céu estará predominantemente nublado e há previsão de chuva fraca a qualquer momento, podendo ser moderada no período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 23°C e máxima de 31ºC. Ainda segundo o Alerta Rio, na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.