Davi no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 15/01/2024 09:12 | Atualizado 15/01/2024 09:23

Assim que o clima de brigas amenizou dentro do BBB 24, Davi, emparedado novamente, teve uma conversa bastante sincera com o participante Michel, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e reconheceu o erro em sua fala homofóbica.

Tudo começou quando o brother repudiou o comentário do motorista de aplicativo e fez um alerta. "Cuidado com o que você fala. Porque isso pega muito mal. Você pega uma minoria que, cara… Eu tô aqui por isso também, porque a gente luta pra c*ralho pra não ter isso", disse o professor de Geografia.

"Eu tava estressado. Mas não foi de modo algum pra querer te machucar. Me desculpe aí! Eu te respeito muito. Acho você um cara gente boa, bacana. Eu não tenha nada contra você, nem sua personalidade e nem quem você é ou deixa de ser. Eu acho que o que vale é a amizade, tá ligado? É a confiança. A gente tá aqui junto e é o que importa, independente de seu gênero, do seu sexo", disse Davi.

"Acho que tem que manter o respeito. Mas tava de cabeça quente, foi um momento ali que eu expressei o que tava sentindo pra fora, sabe? Mas nada pra machucar nem você nem ninguém. Mas desculpa aí, veio", completou o motorista de aplicativo, abraçando Michel.

Gil do Vigor critica fala polêmica de Davi no BBB 24



A madrugada tensa entre os brothers do BBB 24 repercutiu não só dentro do reality show da Globo, mas também na web. Durante a madrugada desta segunda-feira (15), Gil do Vigor não deixou passar uma fala polêmica dita por Davi após a formação do paredão e usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

Na ocasião, Davi começou uma discussão com Nizam: "Eu votei em você, porque eu sou homem. Eu sou homem. Seu put*. Eu sou homem, parceiro. Eu sou homem, não viaje não. Eu sou homem nessa desgraça. Não sou viad*. Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem, rapaz", disparou.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o economista e ex-BBB 21 fez um breve desabafo a respeito do ocorrido dentro da edição atual. "Em pleno 2024 não podemos normalizar a frase 'sou homem, não sou viado' como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto!", iniciou ele.

E completou: "E não falo sobre torcida e BBB, é geral, vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities mas muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue!".