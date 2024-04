Davi - Reprodução/Globo

Publicado 01/04/2024 15:06 | Atualizado 01/04/2024 21:19

Uma polêmica envolvendo Davi Brito acaba de surgir nas redes sociais! Circula na web um vídeo onde o participante do reality show aparece supostamente excitado durante um banho compartilhado com Alane. O motorista de aplicativo parece ter gostado do que viu e o momento não passou despercebido.



A situação veio à tona quando uma internauta compartilhou o trecho exato em que Davi, ainda se secando após o banho, exibiu um volume evidente em sua sunga. O flagra chamou a atenção dos espectadores, que não hesitaram em comentar sobre a animação do participante durante o banho com Alane.



No vídeo, divulgado no X, antigo Twitter, é possível observar que Alane permanece no chuveiro mesmo após a saída de Davi. Assim, é provável que Davi tenha escolhido terminar a ducha antes para se “recompor”. No entanto, o momento, assim como tudo que acontece na casa, foi registrado.

Vale lembrar que o baiano é comprometido com Mani Reggo. Inclusive, a namorada do brother vem fazendo sucesso aqui fora. Ela já participou de alguns podcasts e vem se tornando uma verdadeira influenciadora. Aliás, já celebra a marca de 1,6 milhão de seguidores.