Hytalo está preso desde o dia 15 de agosto Foto: Polícia Civil/Divulgação

Publicado 27/08/2025 16:42

O influenciador digital Hytalo Santos está preso desde o último dia 15 de agosto por suspeita de exploração de menores, e o programa "Profissão Repórter", da TV Globo, exibiu, na noite da última terça-feira (26), uma reportagem sobre ele. Dentre os entrevistados, está o maquiador Erick Neto, que conviveu com o paraibano por alguns dias e o acusou de supostamente dopar uma das integrantes de sua turma, menor de idade, para sair escondido.



De acordo com o criador de conteúdo, a situação teria acontecido em 2020, durante uma viagem a São Paulo, e, na época, a jovem já produzia conteúdos ao lado de Hytalo. "Ninguém nunca sabia qual era a idade dela. Uma hora falavam que tinha 15, outra que tinha 16. Era uma menina claramente com cara de criança", afirmou.



"Na época, ele já fazia mais conteúdos de dança, onde a menina já estava sendo mais sexualizada, tipo assim, [com] roupa curta. Era um discurso de: 'Ah, mas é porque ela gosta de usar'", lembrou Erick, que, na época, tinha apenas 20 anos.



Em outro trecho da entrevista, ele fez a grave acusação contra o influenciador. "O que o Hytalo nos passava é que: 'Quando a gente fosse jantar, coloca três Dramins no suco dela [a menor], porque aí vai dar um sono nela e, quando ela dormir, a gente sai escondido'", relatou, citando um remédio usado para combater enjoos. "Ela tinha muita vontade de ir para os lugares que não poderia. Era usado para que ela dormisse e perdesse a noção do tempo", explicou.