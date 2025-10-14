Mãe de Vini Jr. samba ao lado de Virgínia em ensaio da Grande Rio - Foto: Arquivo pessoal

Publicado 14/10/2025 23:29 | Atualizado 14/10/2025 23:54

A coluna, que tem olhos e ouvidos em todos os lugares, recebeu com exclusividade um vídeo no melhor estilo “sogra e nora felizes”! Nas imagens, Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., aparece esbanjando simpatia e muito samba no pé ao lado de Virgínia Fonseca durante o ensaio da Grande Rio, em Duque de Caxias.



O encontro aconteceu nesta terça-feira (14), quando Virgínia marcou presença mais uma vez na quadra da escola de samba. A apresentadora do SBT tem se tornado figura constante nos ensaios e, a cada aparição, vem sendo abraçada com ainda mais carinho pela comunidade da tricolor de Caxias. A energia dela tem animado os integrantes e mostrado que a nova rainha de bateria chegou para ficar.



Em conversa com a coluna Daniel Nascimento e o programa TV Fama no último sábado (11), Virgínia abriu o jogo sobre sua relação com Vini Jr.. A influenciadora garantiu que aceitou os pedidos de desculpas do craque e deixou no ar que uma reconciliação entre os dois pode estar mais próxima do que se imagina.



Depois dessas imagens com a “sogra”, não é segredo para ninguém que, mesmo distantes, os dois reataram o affair que estavam vivendo.