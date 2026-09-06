Francis Flosi com sua arara JubaFREEPIK
Dia do Médico-Veterinário destaca expansão e desafios da profissão
Brasil tem 536 cursos de Medicina Veterinária autorizados
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População felina cresceu 5,4% entre 2022 e 2024; mudanças no uso da caixa de areia podem indicar problemas de saúde
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O poder da adoção: Lincoln e sua filha de quatro patas, Nina
Aos 7 anos, menino se emociona ao lembrar que resgatou a gatinha ainda pequena e desnutrida
O luto invisível de quem perde um pet
Especialistas explicam por que a morte de um animal pode provocar um processo profundo e ainda pouco reconhecido socialmente
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