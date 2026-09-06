Francis Flosi com sua arara Juba - FREEPIK

Francis Flosi com sua arara JubaFREEPIK

Publicado 06/09/2026 09:00

Celebrado em 9 de setembro, o Dia do Médico-Veterinário marca a regulamentação da profissão no Brasil, em 1933, e destaca a evolução de uma área que hoje vai muito além das clínicas de animais. Os profissionais atuam também na saúde pública, prevenção e controle de zoonoses, segurança alimentar, pesquisa, indústria, meio ambiente e bem-estar animal.

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o país possui 536 cursos de Medicina Veterinária autorizados, sendo 476 em funcionamento, o que amplia o debate sobre a qualidade da formação. Para o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, o crescimento da profissão precisa ser acompanhado por qualificação e atualização permanentes.

A atuação dos veterinários também está diretamente ligada ao conceito de Saúde Única, que integra a saúde humana, animal e ambiental, reforçando a importância desses profissionais na prevenção de doenças como raiva, leptospirose e leishmaniose. Com mais de 80 áreas de atuação reconhecidas pelo Sistema CFMV/CRMVs, a profissão acompanha as transformações da sociedade e exige profissionais cada vez mais preparados.