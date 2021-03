Fábia Oliveira

Rodolffo toma banho pelado e Gil e Juliette correm para ver a cena

Cantor sertanejo não liga para as câmeras do quarto do líder do 'BBB 21' e se esbalda debaixo do chuveiro

Publicado 10/03/2021 19:18 | Atualizado há 10 horas