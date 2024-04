Publicado 28/04/2024 00:00

Desde que o governo Lula assumiu, no início do ano de 2023, as taxas de juros para os consignados do INSS , tanto empréstimo quanto cartões, já reduziram sete vezes. Mesmo antes de todas essas quedas, os consignados eram as linhas mais baratas existentes no mercado. Isso porque a modalidade de pagamento é débito automático. Ou seja, ao contratar o consignado, fica estabelecido o valor da parcela, que descontará quando houver depósito do benefício ou salário do contratante. No dia 24 de abril, em nova reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) ficou definida uma nova redução nos juros, que passa a valer em até cinco dias úteis.O novo valor do teto de juros para empréstimo consignado caiu de 1,72% para 1,68% ao mês. Enquanto isso, as taxas dos cartões, tanto de crédito consignado quanto de benefício, reduziram de 2,55% para 2,49% ao mês. Dessa forma, os bancos deverão respeitar o limite e não poderão cobrar mais que isso.