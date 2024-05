Publicado 01/05/2024 00:00



De acordo com o PLDO enviado, o salário mínimo para 2025 será de R$ 1.502, um aumento de cerca de 6,39% ou R$ 90. As projeções realizadas apontam que a inflação deve chegar a 3,71%. Se isso se concretizar e o valor do reajuste se mantiver no projetado, significa um ganho real de 2,57%. Ainda é preciso aguardar o valor do crescimento do país - PIB - ser divulgado.

Desde este ano, o Brasil conta com uma nova fórmula de cálculo para o salário mínimo . Agora, o governo federal utiliza a inflação do último ano somada ao Produto Interno Bruto (PIB). Essa mudança tem o intuito de garantir ganho real quando houver reajuste, não apenas a reposição dos valores "perdidos" pela inflação. Na metade do mês de abril, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2025. Nesse documento, há as previsões orçamentárias, oque também engloba gastos com o reajuste salarial De acordo com o PLDO enviado, o salário mínimo para 2025 será de R$ 1.502, um aumento de cerca de 6,39% ou R$ 90. As projeções realizadas apontam que a inflação deve chegar a 3,71%. Se isso se concretizar e o valor do reajuste se mantiver no projetado, significa um ganho real de 2,57%. Ainda é preciso aguardar o valor do crescimento do país - PIB - ser divulgado.



Caso não haja crescimento proveniente do PIB, o valor do salário mínimo será reajustado apenas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou seja, não terá ganho real.

Vale lembrar que, para sabermos exatamente o valor do reajuste, é necessário aguardar a divulgação de ambos os índices, o que acontece no final do ano. Esses valores são apenas projeções com base nos crescimentos que vêm ocorrendo.