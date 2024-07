Arte coluna aposentados 24 julho 2024 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna aposentados 24 julho 2024Arte Paulo Márcio

Publicado 24/07/2024 00:00



INSS vai começar os pagamentos mensais referentes a julho para os seus mais de 39 milhões de beneficiários amanhã, dia 25/7. O Instituto é responsável pelos benefícios previdenciários e o Benefício de Prestação Continuada- BPC/Loas , que tem caráter assistencial. Este último tem cerca de 5,6 milhões de beneficiários, enquanto os previdenciários englobam cerca de 33,4 milhões de pagamentos. Para saber a data exata, é preciso saber o número final do benefício e acompanhar o calendário divulgado todos os anos. Continue lendo e descubra todas as datas referentes ao mês de julho.



Um outro aspecto da organização das datas de pagamento do INSS é que elas se dividem pela renda recebida pelos beneficiários. Dessa forma, quem ganha um salário-mínimo recebe em datas diferentes de quem ganha mais que isso.

É válido lembrar que o último número do benefício é aquele que está antes do traço e dígito verificador. Por exemplo, no número fictício 123.456.789-0, o último número a ser considerado para consultar a data é o 9.



Os beneficiários podem acessar o Meu INSS , através do site ou aplicativo e retirarem o extrato de pagamentos para terem acesso aos valores, datas de pagamento, descontos, dentre outras informações relevantes.

Confira as datas a seguir:



Datas para quem recebe um salário-mínimo: Final 1: 25/07; final 2: 26/07; final 3: 29/7; final 4: 30/7; final 5: 31/7; final 6: 01/8; final 7: 02/8; final 8: 05/8; final 9: 06/8; final 0: 07/8.



Datas para quem recebe acima de um salário-mínimo: finais 1 e 6: 01/8; finais 2 e 7: 02/8; finais 3 e 8: 05/8; finais 4 e 9: 06/8; finais 5 e 0: 07/8.



Para quem recebe o BPC , as datas a serem consideradas são as para quem recebe um salário-mínimo, visto que esse benefício corresponde ao piso salarial apenas.