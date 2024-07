Publicado 07/07/2024 00:00

O INSS iniciou um processo de revisão e fiscalização conhecido como “pente-fino” nos benefícios concedidos aos cidadãos. Esta revisão visa a economia de recursos, estimada em cerca de R$ 3 bilhões até o final de 2024. Este processo poderá afetar cerca de 800 mil benefícios, incluindo o auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), principalmente se encontradas irregularidades nos mesmos. O INSS diz que sua estratégia do não visa apenas a redução de gastos, mas também a promoção de justiça no sistema de seguridade social. Segundo o presidente do INSS , essa medida poderá diminuir o gasto federal mensal em aproximadamente R$ 600 milhões. Mas, o que isso realmente significa para os beneficiários?

O pente-fino do INSS pode afetar qualquer tipo de benefício?

Sim, teoricamente qualquer categoria de Sim, teoricamente qualquer categoria de benefício do INSS está sujeita à revisão do pente-fino. O objetivo é identificar e corrigir fraudes e pagamentos inapropriados, garantindo que somente quem tem direito receba os benefícios.

Quem está em risco de ter o benefício suspenso?

Durante o pente-fino do INSS, diversos beneficiários podem ter seus pagamentos suspensos. Mas alguns correm mais riscos que outros:



- Beneficiários que mediante perícia médica não comprovarem a continuada incapacidade de trabalho;

- Beneficiários do BPC cujas condições financeiras ultrapassem o limite per capita de 1/4 do salário mínimo;

- Aposentados por invalidez que retornaram ao mercado de trabalho;

- Indivíduos que não passaram por perícia médica nos últimos dois anos.



Como se preparar para o pente-fino e minimizar impactos?

Como especialista em finanças, aconselho que se prevenir é a melhor ferramenta contra o corte de benefícios. Por isso, é importante manter toda a documentação em dia e acessível. Também é importante que os beneficiários façam todas as perícias médicas agendadas e, caso precisem, busquem orientação especializada para entender melhor seus direitos e obrigações.

As consequências causadas pela suspensão de um benefício podem ser enormes. Por isso, oriento que se manter informado sobre os processos e prazos do INSS é essencial. Assim, o impacto nas finanças pessoais dos beneficiários pode ser o menor possível.

