Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber os pagamentos referentes a julho a partir do dia 25. Os primeiros repasses são direcionados aos beneficiários que têm número do benefício (NB) com final 1 e recebem até um salário mínimo. Os pagamentos para benefícios acima de um salário mínimo começarão em 1º de agosto para NB com finais a partir de 1 e 6. Repasses de junho continuam sendo feitos, com os próximos beneficiários a receber tendo final 6. Confira as datas e detalhes sobre como consultar o número do benefício.

Aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber os pagamentos de julho a partir do dia 25. Beneficiários com número do benefício (NB) final 1, que recebem até um salário mínimo serão os primeiros a receber. O calendário completo é o seguinte:

Calendário de pagamentos do INSS para benefícios de até um salário mínimo:

- Final 1: 25 de julho

- Final 2: 26 de julho

- Final 3: 29 de julho

- Final 4: 30 de julho

- Final 5: 31 de julho

- Final 6: 01 de agosto

- Final 7: 02 de agosto

- Final 8: 05 de agosto

- Final 9: 06 de agosto

- Final 0: 07 de agosto

Para benefícios acima de um salário mínimo, os pagamentos também tiveram início no dia 1º de agosto para os aposentados e pensionistas com NB final a partir de 1 e 6. O calendário é:

Calendário de pagamentos do INSS para benefícios acima de um salário mínimo:

- Finais 1 e 6: 01 de agosto

- Finais 2 e 7: 02 de agosto

- Finais 3 e 8: 05 de agosto

- Finais 4 e 9: 06 de agosto

- Finais 5 e 0: 07 de agosto

É preciso lembrar que os repasses de junho continuam sendo realizados. Beneficiários com número de benefício com final a partir do número 6, receberão em julho. As datas são:

Calendário de pagamentos do INSS em junho para benefícios de até um salário mínimo:

- Final 1: 24 de junho

- Final 2: 25 de junho

- Final 3: 26 de junho

- Final 4: 27 de junho

- Final 5: 28 de junho

- Final 6: 01 de julho

- Final 7: 02 de julho

- Final 8: 03 de julho

- Final 9: 04 de julho

- Final 0: 05 de julho

Para consultar o final do número do benefício, o beneficiário pode verificar no cartão do benefício ou no aplicativo “Meu INSS”, disponível para download em celulares Android e iOS. No aplicativo, é necessário informar o CPF e a senha cadastrados na plataforma gov.br para acessar o menu de opções, onde se encontra o número do benefício. O dígito após o traço não deve ser considerado, ou seja, em um NB 123456789-0, o 9 é o dígito final.

