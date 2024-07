APOSENTA21JUL - ARTE KIKO

Publicado 21/07/2024

Receber a aposentadoria do INSS é objetivo de todas as pessoas que contribuem durante a sua vida trabalhista. Por esse motivo, é comum ter dúvidas relacionadas às regras para receber esse benefício, assim como é importante saber se tem algo que impossibilita o seu recebimento. A inadimplência é realidade para muitos brasileiros, que estão com o CPF registrados em birôs de crédito, como SPC ou Serasa, e uma dessas dúvidas é se estar com o nome sujo impede de receber a aposentadoria. Se você está com o nome sujo e tem dúvidas se pode perder o benefício, este texto é para você.



Estar com o nome sujo não prejudica a aposentadoria. Mesmo quem está com o CPF registrado em birôs de crédito pode receber o benefício normalmente. Basta que os segurados cumpram os requisitos específicos do tipo de aposentadoria que deseja solicitar, como idade mínima e tempo de contribuição, que poderá receber o benefício.

Da mesma forma, se o beneficiário contrair uma dívida e ficar com o nome negativado após a concessão da aposentadoria, não perderá o direito ao recebimento. A aposentadoria não pode ser bloqueada por dívidas, pois se trata de um benefício de natureza alimentar. Contudo, em caso de dívida fiscal, o governo pode bloquear a aposentadoria para fazer o pagamento da dívida.

Então, em resumo, a inadimplência por si só não impede a liberação da aposentadoria, nem faz com que o beneficiário fique sem o recebimento mensal. Mas, pode haver o bloqueio pelo governo em caso de dívida fiscal.

Alguns motivos que podem levar à negativa da aposentadoria são o não cumprimento de critérios específicos para solicitação do tipo de benefício, como contribuições insuficientes, documentos faltantes ou incompletos, idade mínima não atingida, dentre outros.

