Publicado 17/07/2024 00:00

Os servidores do INSS iniciaram uma greve que durará tempo indeterminado em todo o Brasil. A paralisação começou na terça-feira, dia 16, e tem como intuito reivindicar direitos que vão além de reajuste salarial. Os servidores já estavam há meses aguardando uma negociação efetiva em que o Governo Federal atendesse aos seus pedidos, mas todas as tentativas de acordo foram esgotadas e a categoria resolveu aderir à movimentação até que consigam atingir os direitos que estão solicitando. Apesar de os movimentos trabalhistas como esse serem válidos para melhorar as condições de trabalho, os segurados também ficam preocupados em relação aos atendimentos e atrasos nas solicitações.



Com a paralisação dos servidores do INSS, haverá alguns problemas relacionados aos atendimentos e solicitações realizadas pelos segurados, que poderão atrasar devido a falta de pessoal para cumprir as demandas.

Além disso, a operação pente-fino, que tem como intuito fiscalizar os pagamentos realizados pelo INSS, também ficará paralisado enquanto perdurar a mobilização dos servidores.

O diretor do Sindicato dos servidores da Previdência reforçou em entrevista que os trabalhadores não estão apenas reivindicando o reajuste salarial. De acordo com ele, a paralisação é importante, pois as condições de trabalho estão precárias, com falta de equipamentos e sistemas inoperantes. Além disso, houve um desmonte no plano de carreira dos servidores, por exemplo com o congelamento da Gratificação de Atividade Executiva (GAE).

Dessa forma, é possível compreender que, apesar de haver atrasos nos atendimentos neste momento, caso atendidas as solicitações que os servidores estão fazendo, os atendimentos ficarão mais rápidos e as condições de trabalho para os servidores ficará melhor, visto que um dos pedidos é para melhoramento dos equipamentos que o INSS utiliza agora.

Resta aguardar que a greve do INSS não se estenda por muito tempo e que o Governo atenda às solicitações feitas pelos servidores, para que os segurados não sejam os maiores sofredores com uma demora extrapolada nos seus atendimentos.

