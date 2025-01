Publicado 19/01/2025 00:00





No dia 10 de janeiro, o IBGE divulgou o INPC acumulado, que é de 4,77%. A partir deste mês, os reajuste do salário mínimo já havia sido divulgado para todos. Dessa forma, os trabalhadores e beneficiários do INSS que ganhavam R$1.412 passaram a receber R$1.518, o que representa um percentual de mais de 7,5%. De acordo com dados do INSS , 70% dos beneficiários possuem uma renda de um salário mínimo. Mas, ainda não havia sido divulgado qual seria o aumento para aquelas pessoas que recebem acima do piso salarial, pois o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não havia divulgado o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, que é o utilizado para definir qual será o reajuste. Agora, já se sabe quanto aqueles que ganham acima do mínimo vão receber.No dia 10 de janeiro, o IBGE divulgou o INPC acumulado, que é de 4,77%. A partir deste mês, os beneficiários do INSS já vão receber o valor com reajuste em sua conta. Para muitas pessoas, esse valor acabou sendo decepcionante.

Vale lembrar que o aumento do salário mínimo possui uma política e valorização, que leva em consideração o INPC mais o PIB, enquanto o reajuste para quem ganha mais que isso considera apenas o INPC.

INSS também possui um teto de recebimento, ou seja, nenhum beneficiário pode ganhar mais que esse limite estabelecido. O teto do INSS era de R$ 7.786,02 e, com o aumento de 4,77% para quem ganha acima do mínimo, passou a ser de R$ 8.157,41.

Os valores reajustados começam a cair na conta no dia 27 de janeiro, para aqueles com número de benefício final 1 que recebem um salário-mínimo, e discorrem até o dia 07 de fevereiro, para aqueles que ganham até um salário mínimo e possuem final de benefício 0 e aqueles que ganham acima do mínimo e possuem final de benefício 5 e 0.