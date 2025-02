Publicado 16/02/2025 00:00





O prazo para pagamento de Mais uma novidade no mundo dos empréstimos consignados para os beneficiários do INSS . Não faz muito tempo, o valor da taxa de juros aumentou de 1,66% ao mês para 1,80% ao mês. Agora, o que aumentou foi o número de parcelas para pagamento. De acordo com o Governo, essa medida visa a dar um alívio para os beneficiários, visto que o valor das parcelas vai diminuir. Ou seja, o valor total liberado em empréstimo será dividido em um número maior de parcelas, barateando o pagamento. A Instrução Normativa já está publicada no Diário Oficial, o que significa que já está valendo.O prazo para pagamento de empréstimos consignados para beneficiários do INSS aumentou de 84 para 96 meses, ou seja, de 7 para 8 anos. Mas, é preciso ter atenção ao fato de que, apesar de a medida estar publicada desde o dia 06 de fevereiro, há um prazo de adaptação das instituições financeiras.

Dessa forma, antes de contratar, é preciso contatar a instituição financeira para saber se ela já está adaptada à nova norma. Também é importante lembrar que essa medida não altera os consignados já contratados. Então, não é possível aumentar o número de parcelas se seu consignado já está ativo.

Atualmente, os beneficiários do INSS podem comprometer 35% de seu salário com empréstimos consignados, além de 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão de benefício consignado. Isso significa que o valor a ser contratado não alterou com essa medida, o que vai mudar é apenas o valor das parcelas, que ficará menor.

Se você busca contratar um empréstimo consignado , faça simulações e escolha a melhor opção. Consulte se seu banco ou instituição já está adequado às novas mudanças e aproveite o alívio financeiro que o aumento das parcelas pode te proporcionar.