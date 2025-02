APOSENTA2FEV - ARTE KIKO

Publicado 02/02/2025 00:00

Os pentes finos do INS S sempre causam uma preocupação nos beneficiários, pois é um procedimento realizado pelo Instituto que pode acarretar a suspensão dos pagamentos dos benefícios e, mesmo que haja a possibilidade de recorrer, certamente é preferível evitar a burocracia. Neste ano, o INSS anunciou que cerca de 800 mil benefícios devem passar por revisão ainda no primeiro semestre do ano, correndo o risco de serem suspensos se não estiverem em cumprimento das regras que garantem a elegibilidade. Será que esse pente fino de 2025 vai atingir você também?O objetivo do pente fino do INSS em 2025 é gerar uma economia de cerca de R$5,5 milhões aos cofres públicos. Quem está na mira este ano são os beneficiários que não passam por perícia médica há 24 meses ou mais, isto é, 2 anos.

São isentos da obrigação da revisão beneficiários que completarem 60 anos, com idade a partir dos 55 anos e no mínimo 15 anos em benefício por incapacidade e segurados com HIV/AIDS.