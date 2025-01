Publicado 22/01/2025 00:00

Com o ano novo, vem o novo calendário do INSS , que já foi divulgado no ano passado para os beneficiários. Quem já está acostumado com a sistemática que o INSS utiliza para ordenar os pagamentos, sabe que o calendário é da seguinte forma: dividido entre os que recebem um salário mínimo e mais que isso e de acordo com o último número de benefício. Portanto, é preciso saber o número do benefício para verificar a data em que será feito o pagamento do benefício. Muitos beneficiários, principalmente os mais novos, podem não saber onde encontrar esse número ou para que ele serve exatamente. Vamos explorar isso em seguida.O número de benefício do INSS é uma sequência de 10 dígitos que serve como uma identificação para os beneficiários. Esse número é único para, justamente, diferenciar os beneficiários. Para consultá-lo, basta verificar a carta de concessão do benefício, o aplicativo Meu INSS , ou entrar em contato com a central de atendimento da Previdência Social, número 135.