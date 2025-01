Publicado 26/01/2025 00:00





As contribuições previdenciárias dos trabalhadores garantem que eles possam solicitar os benefícios ofertados pelo INSS, tanto em período que estão trabalhando, como Todos os anos, acontece o reajuste salarial para os trabalhadores formais e os beneficiários do INSS. Dessa forma, eles passam a receber um valor maior mensalmente. No ano de 2025, todos sabem que o novo valor do salário mínimo é de R$1.518, significando um aumento de 7,5% no piso. Os beneficiários do INSS ou trabalhadores não podem receber um valor menor que isso trabalhando em período integral. Mas, o aumento salarial não impacta apenas nesse quesito, também há o reajuste em benefícios como PIS/Pasep , seguro-desemprego e nos valores de contribuição ao INSS, para conseguir receber os benefícios previdenciários e se aposentar posteriormente. Vamos conferir estas mudanças.As contribuições previdenciárias dos trabalhadores garantem que eles possam solicitar os benefícios ofertados pelo INSS, tanto em período que estão trabalhando, como auxílio-doença , licença maternidade, ou quando decidem encerrar a sua carreira, com a aposentadoria.

O valor contribuído dita o quanto vão receber de benefício posteriormente e o percentual descontado é estabelecido pela Previdência. Vale lembrar que o INSS possui um teto de recebimento, ou seja, um valor máximo que os beneficiários podem receber. Dessa forma, mesmo que o salário ultrapasse esse valor, os contribuintes só possuem desconto até esse valor, que é de R$8.157,41.

Os percentuais de desconto não alteram com os reajustes, mas, obviamente, o valor descontado sofrerá alteração, assim como as faixas salariais. Até R$1.518 ( salário mínimo ), o desconto é de 7,5%; de R$1,518,01 até R$2.793,88, o desconto é de 9%; de R$2.793,89 até R$4.190,83, o desconto é de 12%; de R$4.190,84 até R$8.157,41 (teto do INSS), o desconto é de 14%.

As alíquotas já reajustadas devem ser cobradas na folha salarial de fevereiro, pois as de janeiro ainda terão o desconto referente ao mês anterior, dezembro.