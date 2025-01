Publicado 29/01/2025 00:00

No dia 17 de janeiro, foi publicada uma regra no Diário Oficial da União confirmando que o INSS suspendeu por seis meses o bloqueio de benefícios como aposentadoria , pensão por morte e os demais que precisam passar por esse procedimento, por falta de prova de vida . Ou seja, por seis meses, mesmo que não tenha sido possível cruzar os dados dos beneficiários, o INSS não fará a suspensão.

De acordo com o INSS, essa suspensão do bloqueio se deve ao fato de que ainda estão sendo feitas modificações e melhoramentos nos sistemas para que o cruzamento de dados possa abranger o maior número de pessoas possível, reduzindo o número de convocações.

