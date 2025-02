Publicado 05/02/2025 00:00

Esta informação pouca gente sabe, mas o INSS pode suspender o pagamento do benefício por falta de saque. Isso mesmo, se o beneficiário deixar de sacar o benefício da conta por 60 dias, os valores voltam às contas do Instituto. A medida vale para quem recebe por cartão magnético, ou seja, que não utiliza conta-corrente. Caso isso ocorra, é preciso entrar em contato pelos canais de atendimento da Previdência Social (aplicativo e site Meu INSS , ou pelo telefone 135) para reativar o benefício. A suspensão é uma medida de segurança tomada pelo Instituto para evitar que os valores continuem sendo depositados para algum beneficiário que já tenha falecido.Uma das maneiras de evitar a suspensão do benefício é nomear um procurador caso o beneficiário não esteja presente no período estipulado, não podendo sacar os valores, por motivos de alguma doença ou viagem longa.