Os pagamentos das requisições de pequeno valor (RPVs) são feitas para os beneficiários que possuem valores a receber do INSS e que não ultrapassam 60 salários mínimos, o que equivale a R$91.080 no ano de 2025. O depósito é feito para os beneficiários que tiveram causa ganha contra o Instituto, cujo o processo já tenha sido finalizado e sem chances de recurso por parte do órgão.





A consulta aos valores atrasados deve ser feita no site do Tribunal Regional Federal- TRF de onde o beneficiário reside ou abriu o processo. Para saber se tem valores atrasados a receber, precisa inserir o CPF, número do processo ou OAB do advogado. No momento, a Justiça liberou um lote que soma R$1,76 bilhão em atrasados do INSS para pagar os beneficiários. Geralmente, essa liberação é feita a cada dois meses, portanto, no lote atual, estão recebendo aqueles que tiveram ordem de pagamento emitida até o mês de dezembro. Confira como é possível consultar.