Publicado 23/02/2025 00:00





O O valor para pagamento de empréstimo consignado mudou no ano de 2025 por conta do reajuste salarial. Com o aumento de margem, os beneficiários podem retirar um valor maior. A quantia liberada sempre vai depender do salário que o beneficiário recebe, visto que a parcela é um percentual do salário. Além disso, agora os beneficiários do INSS possuem um prazo maior para pagar o empréstimo. Se você está pensando em contratar um consignado do INSS , confira as simulações e as regras. empréstimo consignado é uma linha de crédito muito famosa entre os beneficiários do INSS. A disponibilidade para este público garante um empréstimo facilitado, pois o pagamento das parcelas é com desconto direto na conta. Além disso, a taxa de juros é menor que as demais linhas do mercado.

Mesmo com o aumento nos juros para 2025, para 1,80% ao mês, o empréstimo consignado segue estando abaixo da maioria dos demais empréstimos. Outra novidade é o aumento do número de parcelas de, no máximo, 84 para 96. Dessa forma, o valor de cada parcela acaba sendo menor, sem mudar o valor final disponibilizado para o beneficiário do INSS.

Os beneficiários do INSS podem usar até 35% de seu salário para pagar as parcelas de empréstimo consignado. Então, também depende de eles terem margem disponível para a contratação dos valores. Confira em seguida as simulações para quem ganha um salário mínimo e o teto do INSS.



Para aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo (R$1,518), os valores liberados são: Parcela de R$531,30, valor na conta: R$22.520,00. Para quem recebe Benefício de Prestação Continuada, os valores liberados são um pouco menores, pois a margem que eles possuem disponível para empréstimo é de 30%. Sendo assim, a parcela é de R$455,40 e o valor é de R$19.200,00.

Já para quem ganha o teto do INSS (R$8.157,41), o valor disponibilizado é de R$123.400, com uma parcela de R$2.855,09.

O aumento de salário também traz boas notícias para quem já havia usado toda a margem para empréstimo, pois a diferença do salário anterior para este, também abre margem para contratação. Confira as simulações de aumento:



Quem ganha um salário mínimo : parcela: R$31,80, valor R$1.060,00. Para quem ganha o teto: parcela R$94,20, valor R$ 3.780,00.