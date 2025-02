Publicado 26/02/2025 00:00

O mês mais curto do ano também conta com feriados de Carnaval e, com isso, os pagamentos do INSS sofrem uma pausa devido a ser dias em que os bancos costumam não estar funcionando. A liberação dos valores de fevereiro já começou no dia 24/02 e segue até o dia 12 de março, considerando o último número do benefício de cada segurado. A atenção quanto às datas de pagamento do INSS precisa ser redobrada este mês devido ao intervalo mencionado para que não aconteça de se dirigir ao banco em algum dia sem expediente e “perder a viagem”. Em seguida, trago todas as datas de pagamento deste mês.A consulta às datas de pagamento do INSS também pode ser feita através do site ou aplicativo Meu INSS , no campo “extrato de pagamentos”. Dessa forma, é possível verificar todas as informações quanto a valores, data, descontos, dentre outros. Caso haja dúvida do número do benefício, também é possível consultar pelo site ou aplicativo. Ele é um número único, com uma sequência de 10 dígitos, usado para diferir um beneficiário de outro.