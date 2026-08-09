Publicado 09/08/2026 00:00

Uma notícia que ainda está chegando para muitos aposentados: as regras do crédito consignado do INSS passaram por uma transformação profunda em 2026. As mudanças entraram em vigor em maio e foram criadas para proteger o aposentado de golpes e superendividamento — mas quem não sabe o que mudou pode ter surpresas na hora de contratar.

A Medida Provisória 1.355/2026 trouxe três mudanças principais. Primeira: ficou proibido concluir a contratação do consignado por telefone. O banco pode oferecer o produto por ligação, mas a assinatura só pode ser feita por canais digitais oficiais. Segunda: desde 20 de maio, todo novo contrato exige confirmação por biometria facial no Meu INSS. O aposentado tem até 5 dias para confirmar — se não confirmar, o contrato é cancelado automaticamente. Terceira: o uso de procuração para contratar consignado em nome de outra pessoa está proibido, fechando uma das principais brechas dos golpistas.

Na prática, nenhum centavo pode ser comprometido sem que o próprio titular confirme com o rosto. Para quem usa o consignado de forma consciente, é mais segurança. Para quem não está habituado ao aplicativo, é um passo extra que precisa ser aprendido antes de precisar.

Mas atenção: golpistas já ligam dizendo que "o novo sistema exige confirmação urgente por link" para manter o consignado ativo. Isso é golpe. Nenhuma confirmação de contrato existente é feita por link de WhatsApp. A biometria vale só para novos contratos e é feita exclusivamente dentro do aplicativo oficial Meu INSS.

O que fazer: antes de contratar, acesse o Meu INSS e veja sua margem disponível. Ao receber uma proposta, aguarde o contrato aparecer no app com status "pendente de confirmação" e só então realize a biometria para aprovar. Nunca confirme nada fora do aplicativo. Em caso de dúvida, ligue para o 135.

As novas regras do consignado são uma vitória para o aposentado — mas só funcionam para quem as conhece. Entender o que mudou é o primeiro passo para usar o crédito com segurança.

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