Publicado 12/08/2026 13:17

Uma notícia de utilidade prática para todo aposentado e pensionista do Brasil: o calendário oficial de pagamentos do INSS referente a agosto de 2026 já está definido. Os depósitos começam em 25 de agosto para quem recebe até um salário mínimo e se estendem até o início de setembro para quem recebe acima do piso nacional.

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621,00), os pagamentos de agosto começam em 25 de agosto e vão até 8 de setembro. Para quem recebe acima do piso, o calendário começa em 1º de setembro e vai até 8 de setembro. As datas seguem o número final do cartão do benefício — o último algarismo antes do traço, desconsiderando o dígito verificador após o hífen. O BPC segue o mesmo calendário de quem recebe até um salário mínimo. Vale lembrar: o INSS nunca paga em finais de semana ou feriados — quando uma data cai nesses dias, o depósito é antecipado para o último dia útil anterior.

Na prática, quem recebe acima do mínimo enfrenta uma janela longa entre o término do pagamento de julho — encerrado em 7 de agosto — e o início do pagamento de agosto, que só começa em 1º de setembro. São quase 25 dias sem nenhum depósito do INSS. Quem não se planejou para esse intervalo pode chegar ao final de agosto no limite do orçamento. O planejamento começa agora, antes do dinheiro acabar.

Mas atenção: desconfie de qualquer mensagem prometendo "pagamento extra", "antecipação especial" ou "bônus de agosto" fora do calendário oficial. Esse tipo de golpe circula com mais força exatamente no início de cada mês, quando a expectativa pelo depósito está alta. O INSS não envia mensagens com links e não anuncia pagamentos extras por WhatsApp ou redes sociais.

O que fazer: acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br, clique em "Extrato de Pagamento" e confirme sua data exata e o valor do benefício de agosto. Se preferir, ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Use as próximas semanas para organizar o orçamento de setembro antes do dinheiro chegar.

Conhecer o calendário com antecedência é a forma mais simples de evitar aperto no final do mês. O dinheiro de agosto tem data marcada — o próximo passo é planejar como usá-lo da melhor forma possível.

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