Padre31dezARTE O DIA

Publicado 31/12/2022 06:00

“Ninguém pode se salvar sozinho. Juntos, recomecemos a partir da vovid-19 para traçar sendas de paz”. Esse é o tema da mensagem do Papa Francisco para o primeiro dia do ano de 2023, quando celebramos o Dia Mundial da Paz. O Papa nos recorda que se passaram três anos desde o início da pandemia, e já é hora de pararmos um pouco para nos interrogar, aprender, crescer e deixar transformar, como indivíduos e como comunidade. Mais uma vez ele nos diz que, dos momentos de crise, nunca saímos iguais: sai-se melhor ou pior.



Somos chamados a nos questionar: o que é que aprendemos com esta situação de pandemia? Quais são os novos caminhos que deveremos empreender para romper com as correntes dos nossos velhos hábitos, estar melhor preparados, e sermos pessoas

melhores para mundo?



Certamente, tendo experimentado diretamente a fragilidade que caracteriza a realidade humana e a nossa existência pessoal, podemos dizer que a maior lição que a covid-19 nos deixa em herança é a consciência de que todos precisamos uns dos outros. O nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana, fundada na filiação divina comum.



Juntos, na fraternidade e solidariedade, é que construímos a paz, garantimos a justiça, superamos os acontecimentos mais dolorosos. Só a paz que nasce do amor fraterno e desinteressado pode nos ajudar a superar as crises pessoais, sociais e mundiais.

Somente com um desejo altruísta inspirado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o Reino de Deus, que é reino de amor, justiça e paz.

Padre Omar