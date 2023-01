Arte coluna Padre Omar 14 Janeiro 2023 - Arte Paulo Esper

Publicado 14/01/2023 06:00

De 18 a 21 de janeiro acontece a Semana Nacional de combate à intolerância religiosa. É espantoso que em 2023 a intolerância ainda seja um dos maiores desafios para a construção da paz no mundo. O diálogo continua sendo a grande oportunidade que temos para aquilo que o Papa Francisco chama de amizade fraterna.



As várias religiões, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da Justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. O objetivo é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais em um espírito de verdade e amor.



A partir da nossa experiência de fé e da sabedoria que se vem acumulando ao longo dos séculos, com crentes das diversas religiões, sabemos que tornar Deus presente é um bem para a nossa sociedade. Buscar a Deus com coração sincero ajuda a nos reconhecer como companheiros de estrada, verdadeiramente irmãos.



Precisamos todos, cada um com a sua crença, encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum e na promoção dos mais pobres. Não se trata de esconder as convicções próprias que nos apaixonam para podermos nos encontrar com outros que pensam de maneira diferente. Com efeito, quanto mais profunda, sólida e rica for uma identidade, mais enriquecerá os outros com a sua contribuição específica.



Entre as religiões é possível um caminho de paz. E o Papa Francisco nos ensina que o ponto de partida deve ser o olhar de Deus. Porque, Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião.

Padre Omar