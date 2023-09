Padre2set - ARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 02/09/2023 00:00

Em 1º de setembro, iniciamos o Tempo da Criação, um período ecumênico de oração e ação para cuidar da casa comum. O Papa Francisco, em sua mensagem para este período, reforça que, ao cuidarmos do meio ambiente, estamos, na verdade, cuidando da criação de Deus. E que o cuidado com nosso lar comum deve ser um compromisso universal, já que a nossa casa é compartilhada por todos.

Deus sempre teve um olhar cuidadoso sobre a criação. Desde a terra habitável até as águas que sustentam a vida, desde as árvores que dão fruto até os animais que povoam a casa comum, tudo é benquisto aos olhos de Deus, que oferece a criação ao homem como dom precioso.

Infelizmente, a resposta humana ao dom recebido foi marcada pelo pecado, pela avidez de possuir e explorar. Egoísmos e interesses fizeram deste lugar de encontro e partilha um palco de rivalidades e confrontos. Assim, se colocou em perigo o próprio ambiente.

A crise ecológica impele a uma profunda conversão espiritual, pois, de fato, somos os guardiões da obra de Deus. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir a todos na busca de um desenvolvimento sustentável e integral.

Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede de considerar a natureza como algo separado de nós, estamos incluídos nela.

Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza.

O Tempo da Criação, que vai até 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, é um momento oportuno para fazermos uma avaliação de como estamos preservando o ambiente. Que busquemos construir uma sociedade mais justa, honrando a criação e preparando um futuro melhor para todos.