Publicado 30/12/2023 00:00

Ao nos aproximarmos do final do ano, é comum traçarmos metas e propósitos para o ano que se inicia. Neste contexto, proponho que em 2024 nos empenhemos em exercitar a virtude da gentileza. Esse atributo desempenha um papel crucial na cultura do diálogo, um elemento indispensável para vivermos em paz, como irmãos que nem sempre se dão bem — é normal — mas que, no entanto, se falam, se escutam e se respeitam.



Gentileza vai além de formalidades e etiquetas; é uma virtude que devemos resgatar e praticar diariamente, desafiando as correntes da individualidade e do consumismo que frequentemente nos tornam agressivos. Em meio a uma sociedade que, por vezes, parece obscura devido ao individualismo, há aqueles que escolhem a gentileza. E com esse estilo de vida, tornam-se estrelas no meio das trevas.



A gentileza é um antídoto contra a crueldade, a ansiedade e o frenesi que nos mantêm focados em nós mesmos, alienando-nos dos outros. Essas enfermidades da vida cotidiana nos tornam agressivos, incapazes de pedir "licença" ou "desculpa" ou simplesmente de dizer "obrigado". As três palavras tão humanas da convivência.



Recuperar a gentileza como uma virtude pessoal e cívica pode ter um impacto significativo na melhoria das relações familiares e sociais. Assim, ao vislumbrarmos o novo ano, expresso meu desejo de que todos nós possamos crescer nessa virtude: a gentileza.



A experiência nos ensina que, quando a gentileza se torna um estilo de vida, ela tem o poder de criar uma convivência saudável, humanizando as relações sociais e dissipando a agressão e a indiferença. Que o ano de 2024 seja repleto de gentileza, proporcionando um ambiente abençoado e feliz!

Padre Omar