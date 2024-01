Arte coluna Padre Omar 20 janeiro 2024 - Paulo Márcio

Publicado 20/01/2024 00:00

A Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro celebra hoje o seu padroeiro. É um dia de festa e de reforçarmos a nossa fé em Deus, a exemplo de São Sebastião, que, mesmo recebendo flechadas, em nenhum momento negou a sua fé.



No final do século III, Sebastião, que era soldado romano, foi denunciado por ser cristão e teve que comparecer diante do imperador para dar satisfações. Sebastião foi levado perante o Imperador Diocleciano, que tinha uma enorme admiração por ele e o considerava um dos seus melhores soldados. O imperador ficou muito irritado ao perceber que foi traído, mas Sebastião não negou ser cristão.



O imperador lhe deu ainda uma chance para que escolhesse entre sua fé em Cristo e o seu posto no Exército romano. Ele não titubeou, ficou mesmo com Cristo. A sentença foi imediata: deveria ser amarrado a uma árvore e executado a flechadas.



As flechas não o mataram, mas pouco tempo depois, por continuar pregando o Evangelho, Sebastião foi morto a mando do imperador. São Sebastião é exemplo de coragem diante dos obstáculos da vida e fidelidade mesmo diante das perseguições.



Tomemos o exemplo de São Sebastião: hoje, 20 de janeiro, é dia de agradecer a Deus, por intercessão do glorioso mártir, tantos sacrifícios e testemunhos eloquentes de fé do nosso povo carioca na sua adesão da vivência do Evangelho. Que São Sebastião nos inspire atitudes de fidelidade na fé, constância na oração e ardor na missão.



Procissão de São Sebastião, hoje, 20 de janeiro, saída às 16 horas do Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, em direção à Catedral. Participe!

Padre Omar