Publicado 27/01/2024 00:00

Cada vez mais as pessoas estão fechadas em si. Famílias que pouco conversam, que aceitam a correria do dia a dia e não veem o tempo passar. O diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver e exprimir o amor na vida familiar. Mas requer uma longa e diligente aprendizagem. Homens e mulheres, adultos e crianças têm maneiras diferentes de se comunicar. O modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar para uma autêntica comunicação.



Por isso, é necessário cultivar algumas atitudes de amor que tornam possíveis o diálogo. Reservar tempo de qualidade que permita escutar com paciência e atenção até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava falar. Isto requer a sabedoria de não começar a falar antes do momento apropriado. Em vez de começar a dar opiniões ou conselhos, é preciso ter certeza que escutou tudo o que o outro tem necessidade de dizer. Muitas vezes no casamento, um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas precisa apenas ser ouvido.



O desejo de conexão digital também pode acabar por nos isolar do nosso próximo, de quem está mais perto de nós. É importante que o tempo de diálogo dentro de casa seja sem dispositivos, e esse hábito deve começar a partir da atitude e exemplo dos pais.



Também é necessário desenvolver o hábito de dar real importância ao outro. Como é bonito ver relações honestas entre pais e filhos. Pais que escutam com atenção seus filhos e valorizam seus pensamentos, reconhecem que eles têm o direito de pensar de maneira autônoma e serem felizes. É preciso nunca subestimar aquilo que o outro diz ou reivindica, ainda que seja necessário exprimir o seu ponto de vista.



É preciso ter amplitude mental, para não ficar fechado nas próprias opiniões. É possível que, do meu pensamento e do pensamento do outro, possa surgir uma nova síntese que nos enriqueça a ambos. Temos que nos libertar da obrigação de sermos iguais. Só com o verdadeiro diálogo conseguiremos amadurecer enquanto família.



Padre Omar